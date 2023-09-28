Глава ГУР Украины Буданов пожаловался, что ВСУ проводят наступление пешком

Фото: ТАСС/AP/Kirsty Wigglesworth

Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в основном проходит пешком, заявил руководитель ГУ разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что иной информации о ходе наступления украинской разведки он не сообщил.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что контрнаступление ВСУ "захлебнулось". Он также добавил, что Украина до сих пор несет большие потери среди личного состава, а также продолжает разрушать собственную инфраструктуру.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер сказал, что украинская сторона потеряла много людей. Некоторым подразделениям, добавил он, пришлось заменять погибших бойцов трижды за время летне-осенней кампании.

Британский журнал подсчитал, сколько ВСУ заняли территорий в ходе контрнаступления