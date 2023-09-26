Патрушев заявил, что контрнаступление ВСУ захлебнулось

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Контрнаступление ВСУ захлебнулось. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

Он также добавил, что Украина до сих пор несет большие потери среди личного состава, а также продолжает разрушать собственную инфраструктуру.

"Западное вооружение оказалось неэффективным против российской техники и постепенно утрачивается украинцами на поле боя", – отметил Патрушев на российско-египетских консультациях по безопасности, прошедших в Каире.

При этом секретарь Совбеза рассказал, что перспектив в урегулировании конфликта на Украине пока не видно.

"Украине не позволят пойти на заключение мирного соглашения и будут по-прежнему использовать ее в качестве орудия против России", – подчеркнул он.

Кроме того, Патрушев выразил признательность египетским партнерам из-за их отказа от поставок оружия Украине, несмотря на давление США и Европы. Он добавил, что надеется еще на поддержку России в ООН и на других международных площадках.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военные сдаются в плен из-за отчаянного положения в зоне боевых действий. По словам Макгрегора, тяжелое обстоятельство дел понимают и украинские командиры, которые и принимают решения о сдаче солдат в плен, поскольку это остается единственным путем спасения раненых.

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