Группа украинских солдат сдалась без боя на Времевском выступе – Рогов

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Украинские бойцы сдались без боя в районе Времевского выступа, рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Группа украинских военных без сопротивления сдалась в плен в районе села Новомайорского на Времевском выступе", – передает РИА Новости его слова.

Военнослужащие "Шторм Z" 40-й бригады морской пехоты ВС РФ взяли их в плен, добавил Рогов.

Ранее стало известно, что четыре военных из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии взяли в плен 11 военнослужащих ВСУ. Это произошло в Запорожской области. По заявлению самих десантников, они вышли вчетвером, так как изначально видели только двоих украинских военных, и лишь на месте поняли, что их намного больше.

Позже сообщалось, что российская артиллерия группировки войск "Юг" поразила командный пункт и пункт управления беспилотниками ВСУ около населенных пунктов Красногоровка и Авдеевка в ДНР.



Группа украинских военнослужащих сдалась в плен ВС РФ на артемовском направлении