Войска РФ уничтожили командный пункт и пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская артиллерия группировки войск "Юг" поразила командный пункт и пункт управления беспилотниками ВСУ около населенных пунктов Красногоровка и Авдеевка в ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Георгия Минесашвили.

Он добавил, что в результате огня артиллерии также были уничтожены три автомобиля с диверсионно-разведывательными группами противника, а также позиция гранатометного расчета АГС в Верхнекаменском, Писецком, Выемке.

Помимо этого, оперативно-тактическая авиация РФ нанесла удары по скоплению вооружений и военной техники украинской армии в районе Ступочки, а также по скоплениям живой силы ВСУ в Веселом, Спорном, Белогоровке, Клещеевке, Богдановке, Курдюмовке, Красногоровке и Майорске.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что авиация Черноморского флота уничтожила три катера Вооруженных сил Украины в Черном море. Отмечалось, что экипажа на катерах не было.

Кроме того, в военном ведомстве сообщили, что российские системы ПВО за сутки перехватили пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, а средства радиоэлектронной борьбы смогли уничтожить 37 беспилотников ВСУ.

ВС РФ отразили восемь атак ВСУ на донецком направлении