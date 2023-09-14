14 сентября, 05:08Политика
Войска РФ уничтожили командный пункт и пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российская артиллерия группировки войск "Юг" поразила командный пункт и пункт управления беспилотниками ВСУ около населенных пунктов Красногоровка и Авдеевка в ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Георгия Минесашвили.
Он добавил, что в результате огня артиллерии также были уничтожены три автомобиля с диверсионно-разведывательными группами противника, а также позиция гранатометного расчета АГС в Верхнекаменском, Писецком, Выемке.
Помимо этого, оперативно-тактическая авиация РФ нанесла удары по скоплению вооружений и военной техники украинской армии в районе Ступочки, а также по скоплениям живой силы ВСУ в Веселом, Спорном, Белогоровке, Клещеевке, Богдановке, Курдюмовке, Красногоровке и Майорске.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что авиация Черноморского флота уничтожила три катера Вооруженных сил Украины в Черном море. Отмечалось, что экипажа на катерах не было.
Кроме того, в военном ведомстве сообщили, что российские системы ПВО за сутки перехватили пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, а средства радиоэлектронной борьбы смогли уничтожить 37 беспилотников ВСУ.
ВС РФ отразили восемь атак ВСУ на донецком направлении
Читайте также