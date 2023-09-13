РФ не рассматривает другие варианты, кроме победы на Украине – Шойгу

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У российской стороны нет других вариантов, кроме как одержать на Украине победу. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил в эфире телеканала "Россия 1".

Вместе с этим он указал, что российская армия в ходе спецоперации проводит активную оборону. По его словам, у ВС РФ стоит главная задача – выбить украинскую военную технику.

"Войска занимаются тем, что держат активную оборону на нужных и необходимых направлениях, где-то она сложнее, где-то она проще, но могу сказать, что ребята действуют уверенно, командиры действуют уверенно, и надежно-надежно обороняем то, что на сегодняшний день нам надо оборонять", – заявил он.

Шойгу добавил, что оборону российская армия держит там, где ВСУ пытаются осуществить прорыв.

Днем ранее Владимир Путин сообщил, что украинская сторона потеряла 71,5 тысячи человек с начала контрнаступления. По его мнению, результатов у действий Киева нет. Президент уточнил, что ВС РФ уничтожили 543 танка и 18 тысяч бронемашин ВСУ.

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