Российские ПТРК "Корнет" поразили все основные западные танки – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Уничтожение британского танка Challenger 2 на Украине показывает, что российские установки "Корнет" способны сжечь любой западный танк. Об этом пишет американский журнал Military Watch.

"Утверждения о том, что был использован "Корнет", совпадают с видеоматериалом, а также со скоростью и траекторией полета снаряда. Это серьезная победа для системы, которую используют в основном в качестве переносного оружия, но иногда устанавливают и на легкие транспортные средства", – указано в материале.

Обозреватели отметили, что за всю историю применения этого оружия в бою оно смогло сжечь основные западные танки: американский Abrams и израильский Merkava 4. Во время конфликта на Украине этот комплекс поразил и немецкий Leopard 2 и британский Challenger 2.

По мнению авторов материала, уничтожение самого тяжело бронированного танка НАТО может вызвать серьезную обеспокоенность у членов Альянса. Эксперты отмечают, что российский "Корнет" зарекомендовал себя, как мощнейшая установка.

В апреле бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предупреждал, что российские противотанковые ракетные комплексы "Корнет" сожгут поставленные Западом на Украину танки при попытке контрнаступления. Он заявлял, что мощности боеголовки хватает для того, чтобы поразить любую бронетехнику.

О том, что ВС РФ впервые ликвидировали британский танк Challenger 2 в зоне спецоперации, стало известно 5 сентября. В Сети появилось видео, которое было снято в районе села Работино Запорожской области – на нем можно рассмотреть горящий британский танк 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Министр обороны Британии подтвердил уничтожение ВС РФ танка Challenger 2