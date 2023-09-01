Киев получит первые десять танков Abrams в середине сентября – СМИ

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Украинская сторона может получить первые десять танков Abrams в середине сентября, сообщает Politico со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.

"Украина должна получить первые десять из 31 обещанного танка Abrams в середине сентября", – отмечается в статье.

Запад рассчитывает, что танки смогут обеспечить преимущество ВСУ, добавил чиновник.

Из материала издания следует, что в настоящее время боевые машины находятся на завершающем этапе ремонта в Германии. Затем они будут переданы Киеву.

Представитель командования американской армии в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл подчеркнул, что Вашингтон намерен как можно скорее осуществить поставку всех обещанных танков.

По его словам, украинские военнослужащие уже прошли специальный курс обучения. Он уточнил, что на полигонах в ФРГ тренировались около 200 солдат.

О передаче танков Abrams Киеву президент США Джо Байден объявил 25 января. После этого об отправке своих танков также заявили многие другие страны.

Отмечалось, что для их использования украинские военные должны были пройти примерно 10-недельный курс подготовки.

В начале августа стало известно, что первая партия танков Abrams одобрена для передачи Киеву. Предполагалось, что они сначала отправятся в Европу вместе с остальными позициями, среди которых боеприпасы, запасные части и оборудование для их ремонта и заправки.



В Пентагоне одобрили отправку первой партии танков Abrams на Украину – СМИ