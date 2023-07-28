США намерены отправить танки Abrams на Украину в сентябре – СМИ

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Власти США планируют начать поставки танков Abrams на Украину в сентябре. Об этом со ссылкой на знакомые с планами источники сообщает газета Politico.

По данным источников, США в августе планируют отправить несколько танков этого типа в Германию на модернизацию. Первая партия Abrams поступит на Украину уже в следующем месяце.

При этом, уточняет газета, для использования данных танков украинским военным предстоит пройти примерно 10-недельный курс подготовки, который должен завершиться в августе. Сообщается, что обучение проходит на военной базе в Германии.

Ранее в СМИ появилась информация, что США планируют предоставить Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. По информации издания The Wall Street Journal, Белый дом одобрил этот шаг после серии дебатов.

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