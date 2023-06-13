В МО Украины заявили, что Запад в начале конфликта призывал убивать больше россиян

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Запад в начале вооруженного конфликта на Украине призывал "убивать как можно больше россиян". Об этом рассказал глава украинского министерства обороны Алексей Резников, слова которого приводятся в американском издании Foreign Affairs.

"Мы спросили: "Можно нам ПЗРК Stinger?" Нам сказали: "Нет, ройте окопы и убивайте как можно больше россиян, прежде чем все закончится", – вспоминает он.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что россияне умирают в результате "самой удачной" траты денег властями США в рамках военной помощи Киеву.

До этого глава военной разведки Украины Кирилл Буданов сообщил, что Киев будет продолжать совершать нападения на русских по всему миру.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал чудовищными слова главы украинской военной разведки про готовность убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины.



Песков прокомментировал слова Кирилла Буданова об убийстве русских