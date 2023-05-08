Песков назвал слова Буданова про убийства русских чудовищными

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чудовищными слова главы украинской военной разведки Кирилла Буданова про готовность убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины.

По его словам, это высказывание является прямым подтверждением того, что киевский режим не просто спонсор, но и организатор террористической активности.

Песков добавил, что заявления украинских властей лишний раз подтверждают, что решение Владимира Путина начать специальную военную операцию было правильным.

Ранее Кирилл Буданов заявил, что Киев будет продолжать совершать нападения на русских по всему миру. Таким образом глава украинского ГУР ответил на слова журналиста о том, что спецслужбы США признали власти Киева причастными к теракту, в котором погибла Дарья Дугина – дочь российского писателя и философа Александра Дугина.

"Все, что я прокомментирую по этому вопросу, это то, что мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины", – заявил Буданов.



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