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Вашингтон при помощи Киева ведет борьбу с Россией и на идеологическом фронте. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Возникший в результате кровавого госпереворота, построенный на нацизме, нашпигованный натовским оружием киевский режим стал инструментом Вашингтона в борьбе с нашей страной не только на поле боя, но и на идеологическом фронте", – написал Володин в своем телеграм-канале.

Политик отметил, что ставка, которую сделали Вашингтон и Брюссель на "либералов, прозападников и американофилов" в настоящее время провалилась, так как большинство сбежали в другие страны. Он подчеркнул, что таких людей в России не воспринимают. Кроме того, РФ всегда негативно относилась в предателям.

По мнению Володина, сейчас Вашингтон и Брюссель стараются сделать все, чтобы избавиться от лидеров общественного мнения, которые любят Россию и защищают ее историю и национальные ценности.

"Кровавым киевским режимом организованы теракты: убийства военкора Владлена Татарского, политолога Дарьи Дугиной, покушение на Захара Прилепина", – подчеркнул Володин.

Он добавил, что многие трагедии смогли предотвратить сотрудники ФСБ. Например, покушения на журналистов Владимира Соловьева, Маргариту Симоньян, Дмитрия Киселева, Евгения Попова, Ольгу Скабееву, Тиграна Кеосаяна, основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева, главу Крыма Сергея Аксенова, мэра Ялты Янину Павленко, председателя парламента Крыма Владимира Константинова.

Володин заметил, что этими терактами пытались запугать и ликвидировать тех, кто говорит только правду.

Председатель Госдумы заявил, что в настоящее время в украинском государстве чаще стали осуждать киевский террористический режим. Лидер страны Владимир Зеленский и его окружение борются с этим любыми способами.

Например, Сумскую и Черниговскую области, которые граничат с РФ начинают заселять поляками, выселяя из домов украинцев.

Ранее Володин заявил, что теракт в отношении Владимира Путина можно расценивать как нападение на РФ.

По словам Володина, президент Украины Владимир Зеленский давно использует различные преступные методы, например, ядерный шантаж, убийства политических и общественных деятелей, подрывы гражданских объектов. Все это стало очевидно для всего мирового сообщества.

