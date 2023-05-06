СК квалифицировал покушение на Прилепина как теракт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Теракт" по факту подрыва автомобиля писателя Захара Прилепина. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"ГСУ СК России по факту подрыва автомобиля Захара Прилепина возбуждено уголовное по статье 205 УК РФ ("Террористический акт")", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, происшествие произошло около 11:00.

В настоящее время следователи-криминалисты СК России и специалисты-взрывотехники осматривают места инцидента. Отмечается, что будут проведены биологическая, генетическая, физико-химическая и взрывотехническая экспертизы.

Устанавливаются обстоятельства и причастные к произошедшему лица.

Ранее сообщалось, что автомобиль писателя Прилепина взорван в Нижнем Новгороде. В экстренных службах сообщили, что писатель выжил, но ранен, находится в сознании.

Комментируя ситуацию взрыва автомобиля Прилепина, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявил, что Вашингтон сделал из киевского режима еще одну террористическую ячейку.

Следственный комитет РФ уже завел уголовное дело по факту покушения на писателя. На место ЧП по поручения председателя СК Александра Бастрыкина направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства, а также сотрудники судебно-экспертного центра Следственного комитета России.

В результате подрыва автомобиля Прилепин получил переломы и сотрясения мозга.

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