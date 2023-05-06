СК завел уголовное дело по факту покушения на Прилепина

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следственный комитет завел уголовное дело по факту покушения на писателя Захара Прилепина, сообщается в телеграм-канале СК РФ.

"По факту подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин со своей семьей, Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело", – отметили в сообщении.

В ведомстве добавили, что на место ЧП по поручения председателя СК Александра Бастрыкина направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства, а также сотрудники судебно-экспертного центра Следственного комитета России.

В результате происшествия Прилепин получил переломы и сотрясения мозга, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале заявила, что для оказания практической помощи регионального главка в раскрытии тяжкого преступления направлены самые опытные сотрудники МВД.

Она уточнила, что ход работы по установлению и задержанию лиц, совершивших преступление, взят на контроль руководством российского МВД.

Ранее сообщалось, что автомобиль писателя Прилепина взорван в Нижнем Новгороде. В экстренных службах сообщили, что писатель выжил, но ранен, находится в сознании.

Комментируя ситуацию взрыва автомобиля Прилепина, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявил, что Вашингтон сделал из киевского режима еще одну террористическую ячейку.

