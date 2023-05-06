Следователи выехали на место ЧП с автомобилем, где находился Прилепин

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Следователи и криминалисты СУ СК России по Нижегородской области выехали на место происшествия с автомобилем, в котором находился писатель Захар Прилепин. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале СК РФ.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявил, что Вашингтон сделал из киевского режима еще одну террористическую ячейку, передает ТАСС.

"Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку - киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ (ИГИЛ – прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"), теперь Зеленский с головорезами", – заявила Захарова.

В СМИ сообщили, что в результате происшествия погиб водитель писателя.

"Что именно произошло, на данный момент не установлено", – отметили в сообщении.

Ранее сообщалось, что автомобиль писателя Захара Прилепина взорван в Нижнем Новгороде. В экстренных службах сообщили, что писатель выжил, но ранен, находится в сознании.

