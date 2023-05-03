Власти заявили о попытке Украины нанести удар по Кремлю ночью

Фото: телеграм-канал "Соседи. Якиманка-Замоскворечье"

Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю, сообщает пресс-служба президента РФ.

По данным пресс-службы, киевский режим совершил попытку ударить беспилотниками по кремлевской резиденции президента, российские военные вывели из строя два БПЛА. Вследствие падения беспилотников и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет, уточнили в пресс-службе президента.

"Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", – говорится в сообщении.

В Кремле назвали действия киевского режима спланированной террористической акцией и покушением на российского лидера накануне Дня Победы. Президент России Владимир Путин в результате нападения на Кремль не пострадал и продолжает работать в обычном режиме.

РФ оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю там и тогда, где и когда посчитает нужным, указали в пресс-службе главы государства.

Ранее Сергей Собянин запретил запускать в Москве беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Исключением стали БПЛА, используемые по решениям органов государственной власти.

Мэр города объяснил, что такие меры необходимы, чтобы избежать несанкционированного использования беспилотников, которые могут помешать работе правоохранителей.

Собянин обратил внимание граждан на то, что несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением, за которое может быть назначена административная или уголовная ответственность.

До этого Дмитрий Песков сообщал, что российские спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности на День Победы.



Песков ответил на вопрос о полетах беспилотников 9 мая в столице