21:26Происшествия
Два беспилотника были сбиты при попытке атаковать Крым и Севастополь
Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
Два беспилотника попытались атаковать Крым и Севастополь. О происшествии рассказал глава Севастополя Михаил Развожаев в своем официальном телеграм-канале.
"При попытке подлета к Севастопольской бухте силами ПВО был сбит один беспилотник. Второй беспилотник, о котором сообщают некоторые СМИ, был сбит над территорией Республики Крым", – говорится в его публикации.
По словам губернатора, в настоящее время обстановка в городе спокойная. Специалисты, в свою очередь, находятся в боевой готовности.
Ранее Развожаев сообщил, что Черноморский флот РФ совместно с ПВО отражают атаку вражеских беспилотников на внешнем рейде в Севастополе.
В свою очередь, глава Республики Крым Сергей Аксенов подтвердил, что на западе Крыма был сбит БПЛА. Также он отметил, что российские военнослужащие решают задачи четко и эффективно.
До этого Вооруженные силы РФ сбили американский беспилотник в районе Энергодара. БПЛА был произведен американской компанией AeroVironment и назывался Quantix Recon. Согласно данным от специалистов, дрон мог вести разведку без участия оператора.
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