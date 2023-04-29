29 апреля, 22:16Происшествия
ВС РФ сбили американский беспилотник над Энергодаром
Фото: AP Photo/Michel Euler
Вооруженные силы РФ сбили американский беспилотник в районе Энергодара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"В районе Энергодара был сбит американский беспилотник, использующийся ВСУ для ведения разведки и подготовки к осуществлению диверсионных операций", – сказал собеседник.
Он добавил, что БПЛА был произведен американской компанией AeroVironment и назывался Quantix Recon. Согласно данным от специалистов, дрон мог вести разведку без участия оператора.
Ранее в севастопольском микрорайоне Казачья Бухта произошел пожар. Возгорание распространилось на 1 000 квадратных метров. Оно произошло из-за упавшего беспилотника.
Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что пожар был полностью ликвидирован.
Пожар на нефтехранилище в Севастополе полностью ликвидировали
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