Черноморский флот совместно с ПВО отражают атаку беспилотников на западе Крыма

Фото: телеграм-канал Mash

Черноморский флот РФ совместно с ПВО отражают атаку вражеских беспилотников на внешнем рейде в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Один беспилотник уже сбит. Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

В свою очередь, глава Республики Крым Сергей Аксенов подтвердил, что на западе Крыма был сбит БПЛА. Также он заявил, что российские военнослужащие решают задачи четко и эффективно.

"Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", – отметил Аксенов в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ сбили американский беспилотник в районе Энергодара. БПЛА был произведен американской компанией AeroVironment и назывался Quantix Recon. Согласно данным от специалистов, дрон мог вести разведку без участия оператора.



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