Власти Севастополя заявили об отражении атаки беспилотников на город

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде в Севастополе. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Наш флот сейчас отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде", – написал он.

Развожаев подчеркнул, что все службы города находятся в готовности и призвал всех сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось о попытке атаки БПЛА на военкомат в Брянской области. Беспилотник ВСУ совершил атаку на здание в городском округе Новозыбков Брянской области, у военкомата были частично выбиты стекла, никто не пострадал.

До этого стало известно, что Черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников на Севастополь. В результате атаки военные корабли не были повреждены, но после взрыва вражеских морских беспилотников были выбиты стекла в зданиях в районе дома № 2 на улице Ленина и в Доме Москвы.

