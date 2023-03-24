Шойгу вручил ордена обезвредившим БПЛА в Севастополе девушкам-военным

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил ордена Мужества девушкам-военным, обезвредившим беспилотные летательные аппараты (БПЛА ) в Севастополе. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Речь идет о старшем матросе контрактной службы Марине Фалеевой и главной старшине Татьяне Целуйко.

"Сегодня в Национальном центре управления обороной РФ министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил военнослужащим Крымской военно-морской базы Черноморского флота ордена Мужества, которые, находясь на боевом дежурстве, отразили атаку беспилотных аппаратов", – цитирует ведомство ТАСС.

Инцидент произошел 22 марта. БПЛА принадлежали украинской армии и были запущены с целью поразить объекты в Севастополе. Всего ВСУ запустили три аппарата, которые в дальнейшем были ликвидированы.



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