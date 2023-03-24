Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе

Фото: kremlin.ru

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, почему жители города услышали громкие звуки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Развожаев заявил, что громкие звуки в центре города были слышны из-за профилактических работ, которые проводили военнослужащие ВС РФ в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения.

"В городе все спокойно", – написал он.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников. Три объекта пытались проникнуть в бухту, моряки вели огонь по ним из стрелкового оружия.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу впоследствии заявил, что два украинских беспилотника в Севастополе уничтожили девушки-военные. Он поручил вручить им награды и выписать денежную премию за уничтожение объектов Вооруженных сил Украины.

Новости часа: девушки-военные уничтожили два беспилотника в Севастополе

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