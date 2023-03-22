Власти Крыма и Севастополя сообщили о взломе радиостанций

Фото: телеграм-канал SHOT

Власти Крыма и Севастополя сообщили о взломе сигнала нескольких радиостанций, через которые теперь транслируется ложная информация о необходимости эвакуации местных жителей. Глава Севастополя Михаил Развожаев рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.

"Поступают сообщения о перехвате радиосигнала то одной, то другой радиостанций. Распространяется информация об эвакуации с полуострова при помощи паромных переправ и прочий бред. Конечно, это ложь", – говорится в его публикации.

По словам губернатора, взлом может быть связан с атакой надводных беспилотников, которую утром отразил черноморский флот. Развожаев уверен, что злоумышленники, пустившие в эфир ложное сообщение, просто решили запугать людей, разозлившись, что реальная атака закончилась неудачей.

В свою очередь, советник главы Крыма Олег Крючков также сообщил, что информация об эвакуации, которая распространяется на крымском радио, не соответствует действительности.

"В Крыму сломали потоки нескольких радиостанций. Идет отключение передатчиков и устранение причин взлома", – рассказал он в своем телеграм-канале.

Ранее Развожаев сообщил, что черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников, которые попытались проникнуть в бухту утром 22 марта.

По его словам, в результате атаки военные корабли не были повреждены. Однако после взрыва вражеских морских беспилотников были выбиты стекла в зданиях в районе дома № 2 на улице Ленина и в Доме Москвы. По предварительной информации, пострадавших нет.



Черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников на Севастополь

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