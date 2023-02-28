В МЧС объяснили прозвучавшие в регионах РФ объявления воздушной тревоги

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

В эфире радиостанций и телеканалов некоторых регионов России прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги в результате взлома серверов, сообщили в МЧС.

Ведомство обратило внимание россиян, что эта информация является ложной и не соответствует действительности.

О фейках также сообщили в Оперштабе Белгородской области. Там рассказали, что вещание нескольких радиостанций утром взломали, предположительно, со стороны сопредельного государства.

"В звуковом сообщении уточняется, что в Белгороде объявлена воздушная тревога, граждан просят спуститься в укрытия. Цель сообщения – посеять панику среди мирных белгородцев. Сохраняйте спокойствие. И доверяйте только достоверным источникам", – говорится в сообщении.

Власти Крыма и Воронежской области сообщили, что их радиостанции взломали дважды. В результате злоумышленники включали в эфир фейковые сообщения об объявленной тревоге и рекомендовали проследовать в укрытие.

По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, хакеры в очередной раз атаковали эфирное вещание радио "Море". Они взломали вещание передатчиков, которые получают сигнал со спутника. Сейчас их пытаются отключить.

Позже он сообщил о взломе транспондера спутникового оператора за пределами Крыма. Все передатчики, которые работают на спутниковом сигнале, отключены. Эфирное вещание крымского телевидения и радио не пострадало и продолжается в полном объеме.

В правительстве Воронежской области рассказали, что утром на радиостанции Europa+ прошло сообщение о якобы объявленной тревоге и рекомендации проследовать в укрытие. Власти подчеркнули, что это сообщение является провокацией пособников киевского режима.

"Обстановка в регионе контролируемая и без происшествий. Убедительно просим воронежцев сохранять спокойствие и не поддаваться панике", – говорится в сообщении.

Ранее специалисты, которые изучают произошедшие атаки, рассказали, что это может быть репетицией более крупного информационного теракта в отношении электронных СМИ России.

Специалисты отметили, что злоумышленники пытались отправить сигнал на российские спутники, блокируя вещание российских СМИ, со второй половины января.



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