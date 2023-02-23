Эксперты назвали атаку на радиостанции РФ подготовкой к информтеракту против СМИ

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Хакерская атака на региональные радиостанции РФ могла быть репетицией информационного теракта против российских СМИ, запланированного на День защитника Отечества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что злоумышленники еще с середины января этого года пытаются получить доступ к российским спутникам, чтобы заблокировать вещание средств массовой информации из РФ. При этом в случае с инцидентом накануне речь шла пока только о подмене исходного сигнала.

Как считают в холдинге "Россия сегодня", куда входит РИА Новости, агентство "Прайм", Sputnik и другие СМИ, подобные атаки призваны выявить слабые стороны российских медиа. В медиагруппе утверждают, что приняли все необходимые меры для защиты передачи данных.

Ранее в Сети появились видеозаписи из салонов автомобилей, где по радио звучали сирена, а затем женский голос, предупреждающий об угрозе ракетного удара и призывавший проследовать в укрытия.

В МЧС РФ случившееся назвали хакерской атакой на серверы коммерческих радиостанций. С аналогичными заявлениями выступили власти российских регионов, которые назвали инцидент "провокацией пособников киевского режима".



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