Столтенберг подтвердил кибератаку на ресурсы НАТО

Фото: depositphotos/gints.ivuskans

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подтвердил сообщения о масштабных кибератаках на ресурсы НАТО, которые произошли в минувшие выходные, передает ТАСС.

Однако он подчеркнул, что аналитики не зафиксировали утечек секретной информации.

"Большинство наших сайтов уже доступны, но на некоторых пока проводятся работы. Но я могу вас заверить, что наша секретная информация не была затронута и нет никаких последствий для миссий и операций НАТО", – заявил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что российские хакеры из команды Killnet взломали сайт военной базы Рамштайн, которая находится в ФРГ. При попытке перейти на портал из Европы страница не открывалась. Запрос из Берлина перекидывал пользователя на картинку эмблемы Объединенного авиационного командования Североатлантического альянса.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!