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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа оценил заявление вице-премьера Польши Мариуша Блащака о беспомощности Киева без Запада, передает RT.

"Заявление польского "коллеги" говорит о том, что ВСУ терпят серьезное поражение. Это попытка подыграть Украине, потому что Польша очень здорово вложилась в этот конфликт, они понимают, что ситуация для них очень критичная", – заявил парламентарий.

Чепа отметил, что своим заявлением Блащак не признает ошибочность затеянного Западом конфликта, а, напротив, помогает Киеву "в его просьбах и мольбах" о поставках нового оружия.

Депутат также выразил мнение о том, что страны НАТО "зашли очень далеко", поэтому предпринимают шаги ради смягчения поражения. Он также заявил, что специалистам, которые не управляют ситуацией, доверять можно больше, поскольку они высказываются более откровенно.

Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью Le Figaro заявил, что Россия победит в конфликте на Украине, если западные государства в срочном порядке не передадут украинским вооруженным силам необходимое оружие.



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