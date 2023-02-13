04:50Политика
Запад проиграл беспрецедентную экономическую схватку с Россией – СМИ
Фото: Агентство "Москва"
Россия одержала верх в беспрецедентной экономической схватке с Западом. Такое мнение высказал обозреватель Анджей Щесняк в статье для газеты Myśl Polska.
По его словам, несмотря на введение чрезвычайного количества санкций против РФ, число которых достигло в общей сложности 13,7 тысячи, стране удалось выстоять.
"Такой залп должен был смести с лица земли любую экономику. Но нет, Россия выдержала удар", – написал Щесняк.
По мнению обозревателя, Россия показала впечатляющие результаты в области платежного баланса. Разница между доходами и расходами страны в 2022 году составила 227 миллиардов долларов. Щесняк назвал такой результат сенсационным.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что планы стран Запада нанести поражение России сорвались. По его словам, Россия, несмотря на давление Запада, усилила свою военную мощь, перестроила экономику и активизировала сотрудничество с большинством государств.
Евросоюз на полгода продлил антироссийские санкции
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!