Фото: Агентство "Москва"

Россия одержала верх в беспрецедентной экономической схватке с Западом. Такое мнение высказал обозреватель Анджей Щесняк в статье для газеты Myśl Polska.

По его словам, несмотря на введение чрезвычайного количества санкций против РФ, число которых достигло в общей сложности 13,7 тысячи, стране удалось выстоять.

"Такой залп должен был смести с лица земли любую экономику. Но нет, Россия выдержала удар", – написал Щесняк.

По мнению обозревателя, Россия показала впечатляющие результаты в области платежного баланса. Разница между доходами и расходами страны в 2022 году составила 227 миллиардов долларов. Щесняк назвал такой результат сенсационным.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что планы стран Запада нанести поражение России сорвались. По его словам, Россия, несмотря на давление Запада, усилила свою военную мощь, перестроила экономику и активизировала сотрудничество с большинством государств.



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