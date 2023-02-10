Лавров заявил, что Россия выйдет из противостояния с Западом еще более крепкой

Фото: kremlin.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад пытается расчленить Россию, однако дипломат уверен, что она сможет выйти из противостояния еще более окрепшей. Министр также высказался о тех, кто решил перенять опыт Наполеона и Адольфа Гитлера.

"Те, кто пытается контролировать и мирохозяйственные связи, и всю международную политику, они решили нанести России стратегическое поражение, решили перенять печальный опыт Наполеона и Гитлера, открыто декларируя цель уничтожить Россию или максимально ее ослабить", – передает РИА Новости его слова.

Как отметил Лавров, в последнее время все чаще звучат призывы расчленить РФ. Министр не сомневается, что Россия выстоит и станет только крепче.

Он подчеркнул, что отношения между государствами должны основываться на равноправии и справедливости. Эти принципы закреплены в уставе ООН, напомнил дипломат. Однако Запад начал устанавливать свои правила и навязывать их другим странам, подрывая ключевые основы международного права, резюмировал Лавров.

Ранее министр заявил, что война РФ с Западом меняет характер с гибридной на почти настоящую. Он объяснил, что она заключается в желании Запада уничтожить все русское: от языка до культуры, запрещая проживающим на Украине россиянам изъясняться на родном для них языке.

В свою очередь, в министерстве иностранных дел РФ предупредили о последствиях гибридной войны, которую США развязали против России. В ведомстве сделали акцент на том, что отношения с РФ могут выстраиваться только на принципах равноправия. Обязательным условием также является взаимный учет интересов.

Москва призвала Вашингтон сделать соответствующие выводы.

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