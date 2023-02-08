Визит Лаврова в Судан застиг Запад врасплох – СМИ

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Западные страны оказались застигнуты врасплох визитом главы МИД России Сергея Лаврова в Судан. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

"Визит шести послов из Европы и США в Судан планировался давно, а переговоры в тот же день с участием главы МИД РФ застали врасплох западные столицы", – сказал собеседник агентства.

Ранее Лавров прибыл в Эсватини в рамках "африканского турне". Министр в рамках рабочей поездки посетил еще несколько африканских стран.

Первая остановка главы российского МИД в ходе визита в Африку была в ЮАР. Там Лавров встретился с коллегой Наледи Пандор и президентом Сирилом Рамафозой. Они обсудили комплекс вопросов дальнейшего укрепления российско-южноафриканского стратегического партнерства.

В МИД Германии принесли извинения за сообщение в Twitter, в котором представители дипведомства заявили, что Лавров приехал в Африку не для того, чтобы полюбоваться на леопардов, а чтобы заявить о планах украинских властей "уничтожить все русское".

Пресс-секретарь Африканского союза Эбба Калондо расценила подобное сообщение как насмешку над континентом.

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