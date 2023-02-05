Лавров прибыл с визитом в Ирак

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Ирак. В рамках рабочего визита министр планирует встретиться с иракским коллегой Фуадом Хусейном.

В переговорах, которые состоятся 6 февраля, также примут участие:

президент страны Абдул Латиф Рашид;

премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани;

спикер парламента Мухаммед Аль-Хальбуси;

глава коалиции "Государство закона" Нури Аль-Малики.

Ранее министр прибыл с визитом в Эсватини. Королевство стало второй остановкой Лаврова в его "африканском турне".

Первой остановкой главы российского внешнеполитического ведомства стала ЮАР, где Лавров провел встречу с коллегой Наледи Пандор и президентом Сирилом Рамафозой. В ходе состоявшихся встреч и бесед был обстоятельно обсужден комплекс вопросов дальнейшего укрепления российско-южноафриканского стратегического партнерства.

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