Лавров заявил о смене характера войны РФ с Западом с гибридной на почти настоящую

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что война РФ с Западом меняет характер с гибридной на почти настоящую.

"Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России", – цитирует дипломата РИА Новости.

Лавров объяснил, что война с Россией заключается в желании Запада уничтожить все русское: от языка до культуры, запрещая проживающим на Украине россиянам изъясняться на родном для них языке.

Ранее Лавров высказал мнение, что США создали Евросоюз и НАТО с целью решить "русский вопрос", подобно нацисткой Германии. По его словам, Штаты ведут войну против России с помощью Украины и стран ЕС.

В ответ на заявление главы российского МИД Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) призвал его извиниться за подобное сопоставление. В организации посчитали сравнение постыдным и потребовали немедленно его отозвать.



Лавров пригрозил Западу последствиями из-за гибридной войны против РФ

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