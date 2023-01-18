Лавров сравнил действия США по созданию коалиции против РФ с действиями Гитлера

Фото: depositphotos/Lindasj2

Соединенные Штаты, подобно Адольфу Гитлеру в годы Второй мировой войны, создают антироссийскую коалицию из европейских стран, чтобы добиться окончательного решения "русского вопроса", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

"Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской Империи, как Гитлер мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, сейчас США организовали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и не только", – сказал он.

Лавров отметил, что Вашингтон при посредничестве Украины и при участии стран Евросоюза ведет войну против РФ. По его словам, США ставят перед собой задачу окончательного решения "русского вопроса", подобно нацистской Германии, которая стремилась решить "еврейский вопрос".

"Если вы почитаете западных политиков, <...> они однозначно говорят, что Россия должна претерпеть стратегическое поражение", – добавил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что речи о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским быть не может. По его словам, предложения Зеленского по урегулированию конфликта являются несуразными. В частности, по мнению Лаврова, неуместными являются требования о формировании трибунала и обеспечении продовольственной, энергетической и биологической безопасности.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!