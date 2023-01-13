Захарова заявила, что Госдеп США начал серьезную работу по ее персоне

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале сообщила, что Госдеп США поручил своим информационным ресурсам "серьезно поработать" по ее персоне.

"Госдеп и вся его проплаченная инфопомойка взялись за меня не по-детски", – сказано в сообщении Захаровой.

Дипломат также приложила скриншот записи из официального канала Госдепа, на котором на видеофрагменте ее выступления большими красными буквами написано слово ложь.

"Раньше, дескать, Захарова была хорошей, а сейчас стала плохой. Разочарую. Я всегда была не очень", – прокомментировала представитель МИД.

Ранее Захарова посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому и бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской помнить о судьбе "слитого" США Гуайдо.

Дипломат отметила, что лидера венесуэльской оппозиции "потихоньку сливали" в течение всего 2022 года.

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