Захарова отреагировала на решение Франции о новых военных поставках Украине

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Франции о новых поставках тяжелой бронетехники Киеву. Она заявила, что это безответственный шаг со стороны французских властей.

"Мы квалифицируем это как необдуманные и безответственные шаги французских властей в контексте украинского кризиса. Решение о новых военных поставках Украине – это очередной жест, который провоцирует дальнейшую эскалацию и, как следствие, новые жертвы конфликта", – приводит ТАСС ее слова.

Дипломат обратила внимание на то, что Киев уже применяет французское оружие для атак по присоединенным к РФ территориям. Там страдают обычные мирные граждане, подчеркнула Захарова.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил об истощении военных ресурсов у НАТО и ЕС из-за поддержки Украины. При этом он назвал решение помогать Киеву правильным, так как "речь идет о безопасности всего Запада".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



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