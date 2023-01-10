В США решают о возможности предоставить Киеву БТР Stryker – СМИ

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В США раздумывают над передачей на Украину современных бронетранспортеров Stryker. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Politico.

"БТР Stryker могут стать частью следующего транша военной помощи. Администрация может анонсировать пакет – со Stryker или без них – в конце следующей недели", – указано в статье.

Согласно источникам издания, окончательное решение о поставке Stryker не принято, но они могут войти в последующие пакеты военной помощи.

Авторы статьи считают, что передача Киеву мощных бронемашин, таких как Bradley и Stryker, может означать передачу в дальнейшем на Украину и танков. По словам собеседников издания, Запад колеблется с передачей танков, так как США и Европа не могут договориться, какая страна передаст на Украину танки в первую очередь.

Ранее сообщалось, что боевые машины пехоты Bradley и самоходные гаубицы вошли в новый пакет помощи США Киеву. Его общий объем составил свыше трех миллиардов долларов.

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