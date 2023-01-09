Журналист Fox News посоветовал Зеленскому больше не рассчитывать на помощь США

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Журналист Fox News Кайл Беккер заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому больше не стоит полагаться на средства, выделяемые для Киева из американского госбюджета.

Так репортер прокомментировал запись украинского лидера в Twitter, в которой тот поздравил конгрессмена Кевина Маккарти с избранием на пост спикера палаты представителей и выразил надежду на то, что Белый дом будет помогать Киеву до его "победы".

В ответ на этот пост Беккер посоветовал Зеленскому найти "своих собственных налогоплательщиков".

Ранее данный пост президента Украины в Twitter прокомментировала американская телеведущая и актриса Минди Робинсон. Она назвала Маккарти "папиком" Зеленского и обвинила украинского лидера в отмывании через мошеннические схемы денег, получаемых за счет налогов граждан США.

На прошлой неделе в Белом доме подтвердили, что власти Соединенных Штатов выделят Киеву очередной пакет военной помощи объемом свыше трех миллиардов долларов. В него войдут боевые машины пехоты Bradley и самоходные гаубицы.

Как уточняла пресс-секретарь президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер, различные средства на сумму 2,8 миллиарда долларов будут предоставлены напрямую из запасов Пентагона. Еще 225 миллионов долларов потратят на долгосрочное укрепление военного потенциала Украины и модернизацию ее вооруженных сил.



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