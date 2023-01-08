Американская телеведущая назвала спикера палаты представителей "папиком" Зеленского

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Телеведущая и актриса Минди Робинсон назвала нового спикера палаты представителей США Кевина Маккарти "папиком" президента Украины Владимира Зеленского.

Так она ответила на запись украинского лидера в Twitter, в которой он поздравил Маккарти с избранием на пост, а также выразил надежду, что Белый дом будет поддерживать Киев до его "победы".

"Ага, я уверена, ты рад, что твоему папику удалось. Мы все знаем, что ты отмываешь наши налоги через средства от других стран по мошенническим схемам", – написала Робинсон в ответ Зеленскому.

Телеведущая поинтересовалась, сколько еще нужно времени, чтобы "все поняли", что Зеленский распространяет фейковые новости об украинском конфликте.

В ночь на субботу Маккарти был избран спикером палаты представителей американского конгресса по итогам 15-го раунда голосования. До этого работа палаты была практически парализована, поскольку без спикера нельзя было приступить к законотворческому процессу.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что западная помощь Украине является рабочей схемой по отмыванию денег. По словам политика, "до окопов" доходит не более 15% от всей суммы поддержки.

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