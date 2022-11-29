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Президент Украины Владимир Зеленский и его команда участвуют в крупной финансовой махинации по присвоению денег, которые выделяются США на помощь Украине, заявил бывший американский военный Л. Тодд Вуд в беседе с ведущим Fox News Такером Карлсоном.

"Значительная часть [средств] утекает за границу. Речь идет о приобретении недвижимости. По информации из проверенных источников мы знаем, что многие украинские чиновники купили дома в других странах", – сказал он.

По его оценкам, только треть от заявленной помощи и оружия достигают цели. Вуд считает, что киевским властям невыгодно мирное урегулирование кризиса, чтобы не терять такой способ заработка в кооперации с американскими оборонными предприятиями.

Журналист выразил надежду, что как только республиканцы возьмут контроль над палатой представителей Соединенных Штатов, денежный поток на Украину прекратится.

Ранее читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака за встречу с Зеленским. Жители Великобритании считают, что Лондон совместно с Киевом осуществляют финансовые махинации, присваивая себе средства налогоплательщиков под видом помощи Украине.



США выделят Украине еще 400 млн долларов

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