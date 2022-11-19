Британцы назвали помощь премьера Сунака Украине способом отмывания денег – СМИ

Фото: AP/Ukrainian Presidential Press Office

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака за встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, назвав помощь Киеву способом отмывания денег.

Как отмечают британцы, Лондон совместно с Киевом осуществляют финансовые махинации, присваивая себе средства налогоплательщиков под видом помощи Украине.

"Я, как и многие британцы, не согласен с тем, что говорит Сунак. Мы знаем всю правду про отмывание денег", – написал один из читателей.

Другой пользователь отметил, что с приходом нового премьера в Британии ничего не изменилось. Правительство, по его словам, продолжило осуществлять действия по прежней схеме.

Еще один читатель призвал Зеленского обратиться за помощью к президенту США Джо Байдену из-за достаточного выделения помощи со стороны Британии.

До этого стало известно, что Британия дополнительно выделит Украине военную помощь на сумму в 50 миллионов фунтов стерлингов. Во время визита на Украину Сунак уточнил, что Лондон поставит Киеву новые ПВО, зенитные орудия и другие средства вооружения.

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