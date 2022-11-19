Британия предоставит Украине военную помощь еще на 50 млн фунтов

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Великобритания предоставит Украине очередной пакет военной помощи на общую сумму 50 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра страны Риши Сунака, предоставленное его администрацией.

"Сегодня мы предоставляем новые средства противовоздушной обороны, включая зенитные орудия, радары и оборудование для борьбы с беспилотникам, – сказал Сунак во время визита на Украину.

Он отметил, что всего в рамках новоко пакета помощи Киев получил порядка 125 зенитных орудий.

Также политик добавил, что Украине будет оказана и гуманитарная помощь в связи с наступлением морозов.

В начале ноября США объявили о предоставлении Украине военной помощи еще на 400 миллионов долларов. Новый пакет включает 45 танков Т-72, 250 бронетранспортеров М1117, 40 бронекатеров и больше тысячи барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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