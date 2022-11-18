09:18Политика
Республиканцы внесли законопроект об аудите средств на помощь Украине
Фото: depositphotos/izanbar
Республиканцы в палате представителей конгресса США внесли на рассмотрение законопроект, предполагающий аудит выделяемых средств на помощь Украине, заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Об этом сообщает РИА Новости.
"Вызывает глубокую печаль видеть здесь, в стенах конгресса, ставших инвалидами украинских солдат, которые используются как марионетки для давления на наш конгресс, чтобы давать тяжело заработанные американские доллары из налогов (Владимиру. – Прим. ред.) Зеленскому. Я призываю к аудиту средств на Украину", – заявила Грин.
Также законопроект поддержали десять ее однопартийцев.
Кроме того, законодатели потребовали, чтобы все документы и обсуждения по вопросу выделения средств Киеву, в том числе на военную и гражданскую помощь, заранее отправлялись на согласование.
Ранее директор ИМИ МГИМО, политолог Максим Сучков заявил, что Вашингтон не прекратит помогать Украине, несмотря на результаты выборов в конгресс.
По его словам, только 20% республиканцев голосуют против помощи Украине и антироссийских ограничений. При этом, комментируя свое решение, они, уточнил политолог, говорят, что демократы не совсем верно распределяют средства и что следовало бы требовать больше денег с граждан Европы, а самим платить меньше.
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