Республиканцы внесли законопроект об аудите средств на помощь Украине

Фото: depositphotos/izanbar

Республиканцы в палате представителей конгресса США внесли на рассмотрение законопроект, предполагающий аудит выделяемых средств на помощь Украине, заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вызывает глубокую печаль видеть здесь, в стенах конгресса, ставших инвалидами украинских солдат, которые используются как марионетки для давления на наш конгресс, чтобы давать тяжело заработанные американские доллары из налогов (Владимиру. – Прим. ред.) Зеленскому. Я призываю к аудиту средств на Украину", – заявила Грин.

Также законопроект поддержали десять ее однопартийцев.

Кроме того, законодатели потребовали, чтобы все документы и обсуждения по вопросу выделения средств Киеву, в том числе на военную и гражданскую помощь, заранее отправлялись на согласование.

Ранее директор ИМИ МГИМО, политолог Максим Сучков заявил, что Вашингтон не прекратит помогать Украине, несмотря на результаты выборов в конгресс.

По его словам, только 20% республиканцев голосуют против помощи Украине и антироссийских ограничений. При этом, комментируя свое решение, они, уточнил политолог, говорят, что демократы не совсем верно распределяют средства и что следовало бы требовать больше денег с граждан Европы, а самим платить меньше.



США продолжают поддерживать Украину, несмотря на энергокризис на Западе – СМИ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!