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Американская сторона в четверг, 10 ноября, выделит Украине новый пакет военной помощи. Об этом заявил советник главы государства по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Сегодня США объявят о выделении еще одного пакета помощи Украине в сфере безопасности", – приводит его слова РИА Новости.

Салливан уточнил, что в новый пакет военной помощи войдут ракеты для средств ПВО Hawk и четыре системы ПВО Avenger, которые будут оснащены ракетами Stinger.

При этом, подчеркнул советник главы государства по нацбезопасности, эта помощь будет иметь очень важное значение в борьбе против БЛА.

Ранее американист Юрий Рогулев выразил мнение, что американская сторона может снизить объем помощи Киеву из-за экономической рецессии и межпартийных разногласий. Он отмечал, что на сегодняшний день поддержка Украины со стороны США носит двухпартийный характер.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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