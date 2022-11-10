Американский полковник раскрыл тайную договоренность Зеленского с США

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

Советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан и глава Украины Владимир Зеленский договорились создать видимость желания украинской стороны начать контакты с РФ. Об этом сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-советник главы военного ведомства полковник Дуглас Макгрегор.

"Я думаю, Салливан попросил Зеленского быть милым и создать иллюзию того, что Киев хочет переговоров, даже если это не сработает", – предположил полковник.

Он обратил внимание на то, что украинская сторона намеренно выдвинула подобные условия, чтобы "убить" процесс урегулирования конфликта путем дипломатии.

Ранее Зеленский определил условия для начала диалога с российской стороной. Президент потребовал восстановить территориальную целостность, уважать Устав ООН и возместить все убытки, нанесенные в ходе СВО.

Также украинский лидер потребовал наказать каждого военного преступника и предоставить гарантии, что это не повторится.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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