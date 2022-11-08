Зеленский назвал уважение к уставу ООН и возмещение убытков условиями для переговоров с РФ

Фото: TACC/Presidential Office of Ukraine/picture alliance/SvenSimon-The

Украинский президент Владимир Зеленский перечислил условия Украины для начала диалога с Россией, реагируя на публикации западных СМИ о том, что Киев побуждают начать переговоры с Москвой.

"Еще раз: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится", – заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Он отметил, что считает эти условия абсолютно понятными.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что западные страны обсуждают, какими могли бы быть условия мира между Украиной и Россией. Отмечалось, что Вашингтон и его союзники не видят в скором времени перспектив переговорного урегулирования на Украине.

Издание пояснило, что противоречия по украинскому вопросу между западными странами могут возникнуть позднее, если Украина решит бойкотировать переговоры до полного возвращения всех территорий.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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