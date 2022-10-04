Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с Путиным

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

"Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", – говорится в указе украинского лидера.

Ранее Зеленский сообщил о своей готовности вернуться к переговорам с Россией, но не с Владимиром Путиным, а другим президентом.

До этого Путин призвал Украину немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля российский лидер заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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