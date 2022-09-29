Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником в переговорах РФ и Украины

Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время телефонного разговора с Владимиром Путиным, что турецкая сторона готова стать посредником в переговорах между РФ и Украиной. Об этом сообщает канцелярия турецкого лидера.

"Президент Эрдоган заявил, что для того, чтобы подготовить почву для более позитивных событий, необходимы шаги по снижению напряженности" – отмечается в материале.

Эрдоган подчеркнул, что Россия должна оказать содействие в этом направлении, особенно по вопросу присоединения территорий.

"Попросив президента России Путина дать переговорам еще один шанс, президент Эрдоган сказал, что Турция готова сыграть в этом процессе роль посредника", – рассказали в ведомстве.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что после присоединения Донбасса к России переговоры с Украиной станут невозможны. По его словам, Москва была готова к переговорам, однако Киев нарушил все договоренности.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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