После присоединения Донбасса к РФ речи о переговорах с Украиной быть не может – Слуцкий

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После присоединения Донбасса к России переговоры с Украиной станут невозможны. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, Москва была готова к переговорам, однако Киев нарушил все договоренности.

"Запад и движимая им хунта в Киеве заявили о том, что они не готовы к переговорам. И единственным путем развития событий может быть капитуляция, заявляли ранее украинские политики", – приводит слова Слуцкого РИА Новости.

Ранее ЦИК ЛНР утвердил порядок подготовки и проведения референдума о вхождении в состав РФ. Кроме того, ЦИК принял решение об образовании участков, формировании территориальных комиссий и списка документов, удостоверяющих личность участников волеизъявления.

Референдумы о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ пройдут с 23 по 27 сентября.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

