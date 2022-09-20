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Референдум по вхождению Херсонской области в состав РФ пройдет с 23 по 27 сентября. Об этом глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо сообщил в своем телеграм-канале.

"Уверен, что вхождение Херсонской области в состав Российской Федерации обезопасит нашу территорию и восстановит историческую справедливость", – говорится в его публикации.

Сальдо призвал жителей области проявить сознательность и принять участие в голосовании, чтобы сделать выбор, который определит дальнейшую судьбу региона.

Глава ВГА также обратился за помощью в проведении референдума к России и другим государствам.

Ранее Общественная палата Донецкой Народной Республики единогласно проголосовала за обращение к главе государства Денису Пушилину по вопросу проведения референдума о вхождении ДНР в состав России.

До этого Общественная палата Луганской Народной Республики обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой провести аналогичный референдум о вхождении государства в состав РФ. В ОП ЛНР выразили уверенность в том, что это обезопасит территорию республики и поспособствует ее восстановлению.