Общественный совет Херсонской области попросил главу ВГА провести референдум

Фото: РИА Новости

К главе военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимиру Сальдо обратился Общественный совет региона с просьбой об оперативном проведении референдума о вхождении области в состав России, заявил председатель Совета Владимир Овчаренко.

"Считаем как никогда своевременным принять волевое решение о немедленном проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав РФ", – приводит ТАСС его слова.

В Общественном совете выразили уверенность в поддержке данной инициативы жителями Херсонской области. Как отметил Овчаренко, вхождение в состав РФ позволит обезопасить территорию региона и возвратить его к полноценной мирной жизни.

Уточняется, что члены Совета единогласно поддержали данное обращение.

Ранее Общественная палата Донецкой Народной Республики единогласно проголосовала за обращение к главе государства Денису Пушилину по вопросу проведения референдума о вхождении ДНР в состав России.

До этого Общественная палата Луганской Народной Республики обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой провести аналогичный референдум о вхождении государства в состав РФ. В ОП ЛНР выразили уверенность в том, что это обезопасит территорию республики и поспособствует ее восстановлению.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

