ОП ДНР проголосовала за обращение к Пушилину по вхождению республики в состав РФ

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

Общественная палата Донецкой Народной Республики единогласно проголосовала за обращение к главе государства Денису Пушилину по вопросу проведения референдума о вхождении ДНР в состав России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы хотим вновь стать частью одной большой Родины – России. Народ Донбасса это заслужил. <...> Прошу главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и народный совет ДНР принять соответствующее историческое решение о проведении референдума", – сказал в ходе заседания ОП ее председатель Александр Кофман.

Ранее Общественная палата Луганской Народной Республики обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой провести аналогичный референдум о вхождении государства в состав РФ. В ОП ЛНР выразили уверенность в том, что это обезопасит территорию республики и поспособствует ее восстановлению.

В начале сентября секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак подтвердил, что референдумы на территориях ДНР и ЛНР обязательно состоятся. По его словам, эти регионы являются частью РФ. Он также предложил назначить дату плебисцита на 4 ноября, День народного единства.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

